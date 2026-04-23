Габсбурги и интроверты: 7 фактов о манулах, из-за которых весь Рунет без ума от Тимофея

23 апреля отмечается Международный день манула — праздник самого пушистого и угрюмого кота на планете. Да-да, тот самый манул Тимофей из Московского зоопарка тоже сегодня отмечает праздник, пока за его зажировкой и разжировкой следит вся страна. Пока одни умиляются его круглому брюшку, другие понятия не имеют, что этот зверь может замёрзнуть насмерть от малейшего стресса. Life.ru рассказывает самые необычные факты о суровых котах!

У манулов самый густой мех на планете — гуще, чем у любой шубы

На один квадратный сантиметр кожи манула приходится до 10 тысяч шерстинок. Для сравнения: у домашней кошки их всего 200–300 на том же участке. Такая плотность меха позволяет манулам спокойно переносить морозы до -50 градусов! Зимняя шубка превращает их в настоящие пушистые шарики, особенно во время зажировки.

Ассоциация «Ирбис» сейчас реализует программу по охране этого редкого вида — специалисты устанавливают фотоловушки в местах обитания манулов, чтобы точно подсчитать их численность. Системного мониторинга популяции в России не велось больше десяти лет, поэтому никто не знает, сколько этих котов осталось в дикой природе. Вместе с «Ирбисом» мы подготовили для вас ещё больше интересных фактов о манулах!

У манулов просто кость... пушистая

Взрослый манул весит от 3 до 5 килограммов, что меньше обычной домашней кошки. Но густая шерсть и округлая комплекция создают обманчивое впечатление упитанного зверя! Тимофей из Московского зоопарка зимой достигает веса 7 килограммов, а к лету стройнеет до 3,75 кило. Самое смешное, что после удачной зажировки манул не может залезть на дерево — законы физики оказываются сильнее охотничьих инстинктов.

Зажировка — это не лень, а жизненно важный ритуал для манула

С осени по весну манулам критически важно набрать вес, потому что в дикой природе зимой добыть пищу почти нереально. Этот процесс называется зажировкой: кот ест в полтора раза больше обычного, густеет шерсть, рыжеют бока. Без накопленного жира манул просто не переживёт холода. Тимофея в зоопарке кормят по специальному графику, чередуя дни с двумя приёмами пищи и разгрузочными воскресеньями. А весной начинается разжировка — плавное снижение веса к лету.

Манул — абсолютный интроверт, который живёт один на территории размером с сотню футбольных полей

Каждый самец контролирует участок до 100 квадратных километров, а самки — 30–40. Встречаются манулы только в феврале-марте на брачный период, а потом снова расходятся. Для них отсутствие сородичей на территории — не повод для депрессии, а признак безопасности и комфорта! Московский зоопарк даже выпустил специальное заявление, успокаивая переживающих за холостяка Тимофея. Оказывается, манул — самодостаточный мужчина и прекрасно себя чувствует в одиночестве.

Рацион манула — это пять грызунов в день и жёсткий контроль популяции пищух

Манулы едят в основном пищух — мелких зайцеобразных размером с хомяка. За день один манул съедает до пяти зверьков, регулируя их численность и предотвращая деградацию пастбищ. Также в меню входят песчанки, полёвки, суслики, хомячки, куропатки и мелкие птицы. Этот суровый хищник способен часами неподвижно караулить добычу в засаде, а потом молниеносно атаковать. Правда, после зажировки охотничья грация немного страдает — толстенький Тимофей больше напоминает падающую диванную подушку, чем ловкого хищника.

У манулов инбридинг похлеще, чем у Габсбургов — все 150 зоопарковских котов родственники

В зоопарках мира содержится всего 150 манулов, и почти все приходятся друг другу родственниками. Это создаёт серьёзную проблему для разведения: французским самкам нельзя встречаться с Тимофеем из-за кошачьего герпеса, финских — не отдают, а в Японии представительница манулов слишком пожилая. Зоологи ищут подходящую пару через европейские программы сохранения исчезающих видов, но пока безуспешно. В Европе насчитали 31 потенциальную невесту для Тимофея, но до свадьбы дело не дошло.

Манул занесён в Красную книгу, но браконьеры всё равно убивают его ради мяса и трофеев

Степи превращаются в пашни, пожары уничтожают территории обитания, а химикаты убивают добычу манулов. Хуже того — браконьеры истребляют этих редких котов ради трофеев и даже употребляют мясо в пищу! Манулы также гибнут в капканах, расставленных на других зверей, и страдают от конкуренции с лисицами, волками и снежными барсами. Ассоциация «Ирбис» при поддержке компании ООО «Марс» запустила проект по спасению вида: летом установят сеть фотоловушек, а зимой опубликуют первые результаты подсчёта популяции.

Интересный факт: манулы появились на Земле минимум 5 миллионов лет назад, но их скрытный образ жизни до сих пор не позволяет учёным узнать о них всё. Эти суровые интроверты с королевской шубой и угрюмым взглядом нуждаются в защите прямо сейчас. А пока зоологи борются за сохранение вида, миллионы людей следят за приключениями Тимофея — самого знаменитого манула России, который доказал, что даже дикий кот может стать интернет-звездой! Обязательно посмотрите, как Тимофей отдыхает на солнце, валяясь кверху пузиком.