Google Chrome прекращает поддержку расширений для блокировки рекламы

Браузер Google Chrome прекращает поддержку расширений старого формата Manifest V2. Пользователям соцсетей об этом стало известно из сообщений, появившихся на платформе Github.

Владельцам браузера предложили несколько вариантов действий. Можно переключиться на альтернативные продукты корпорации, мигрировать в Firefox или Safari, либо задействовать фирменную утилиту, которая ещё совместима с устаревшим стандартом.

Главный удар приходится по программам, отвечающим за фильтрацию коммерческого контента. После окончательного внедрения изменений, стартовавших 9 июня 2026 года, популярные блокировщики начнут пропускать больше рекламных объявлений.

Финальной точкой станет релиз Chrome 149. Именно эта версия окажется последней, где инструменты для полной блокировки рекламы смогут функционировать в прежнем режиме.

Ранее Life.ru сообщал, что Meta** запускает линейку платных подписок для пользователей Instagram*, Facebook* и WhatsApp*. Базовый тариф WhatsApp Plus обойдётся в 2,99 доллара в месяц, Instagram* Plus и Facebook* Plus — около 3,99 доллара, а самый дорогой вариант Meta** One Premium — почти в 20 долларов ежемесячно. Владельцам платных пакетов обещают анонимный просмотр Stories, кастомизацию интерфейса и расширенные настройки оформления.

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