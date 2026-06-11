«Не играйте с нашей болью»: Открытие ЧМ-2026 может пройти под протесты из-за 130 тысяч пропавших

Матч открытия ЧМ-2026 в Мехико может пройти на фоне массовых протестов родственников пропавших без вести мексиканцев. По данным Telegraph, тысячи людей собираются выйти на улицы перед стартом турнира, чтобы напомнить миру о кризисе исчезновений в стране.

Акцию готовят семьи пропавших и женские поисковые объединения. Их главный посыл — власти не должны превращать чемпионат мира в красивую витрину, пока в стране, по разным оценкам, числятся пропавшими более 130 тысяч человек. Участники протеста хотят использовать внимание к ЧМ, чтобы добиться правды, расследований и большей поддержки в поисках близких.

Правозащитники подчёркивают, что многие семьи в Мексике годами ищут родных почти самостоятельно: собирают свидетельства, проверяют возможные места захоронений и выходят на акции, чтобы их не забыли. На фоне футбольного праздника они планируют напомнить: за яркими фан-зонами и церемониями остаётся огромная человеческая трагедия.

Протесты проходят на фоне подготовки Мексики к старту чемпионата мира. Первый матч турнира примет столица страны, однако вместо спокойного праздника власти рискуют получить громкую политическую акцию — с плакатами, фотографиями исчезнувших и лозунгом «Не играйте с нашей болью».

Турнир стартует сегодня на легендарной «Ацтеке» в Мехико: в матче открытия встретятся сборные Мексики и Южной Африки. Финальную точку чемпионата поставят 19 июля на арене MetLife в Ист-Ратерфорде, неподалёку от Нью-Йорка. Life.ru публиковал полный список участников ЧМ-2026. Турнир впервые пройдёт сразу в трёх странах — США, Мексике и Канаде, а формат станет рекордным: вместо 32 команд за кубок поборются 48 сборных. Россия, как и прежде, не допущена к участию из-за отстранения.