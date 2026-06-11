Премьера до премьеры: Театр Пушкина расскажет, как «Опера нищих» изменила сцену

В Московском драматическом театре имени А.С. Пушкина 20 июня покажут спектакль-концерт «Трёхгрошовая премьера». Он посвящён будущей постановке Евгения Писарева «Опера нищих», премьера которой запланирована на 17, 18 и 19 сентября.

Вечер пройдёт на Основной сцене театра. Зрителям расскажут историю создания «Трёхгрошовой оперы» Бертольта Брехта и покажут музыкальные номера из мира будущего спектакля.

В основе программы — Берлин 1928 года. Молодой авантюрист, мечтающий открыть собственный театр, обращается к Брехту с просьбой написать пьесу. Тогда ещё никто не знает, что этот текст изменит представления о сцене, станет мировым театральным событием и доберётся до советской публики.

В 1930 году спектакль по «Трёхгрошовой опере» выпустил в Московском Камерном театре Александр Таиров. Для команды Театра Пушкина обращение к этой истории стало способом связать будущую премьеру не только с Брехтом и Куртом Вайлем, но и с российской театральной традицией.

«История создания “Трёхгрошовой оперы” – это в каком-то смысле история театральной революции, которая началась в Берлине, а затем охватила весь мир», — отметил режиссёр Евгений Писарев.

По его словам, перед сентябрьской премьерой важно погрузиться в исторический контекст и понять, почему пьеса почти через сто лет остаётся современной по форме и содержанию.

Среди актёров заявлены Максим Матвеев, Александра Урсуляк, Александр Матросов, Елизавета Кононова, Сергей Миллер и другие.