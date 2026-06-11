«Очень жаль»: Бородавко высказался о победе Оспельта на выборах президента FIS

Старший тренер российской сборной по лыжным гонкам Юрий Бородавко поделился с РИА «Новости» своим мнением о недавних выборах президента FIS. Он признался, что ему жаль, что Александр Оспельт одержал победу над Йоханом Элиашем, который, как известно, поддерживал возвращение российских лыжников.

Бородавко считает, что, несмотря на это, нужно смириться с результатом и начать сотрудничество с новым главой FIS. Он назвал поразительным тот факт, что выборы решились всего одним голосом, и выразил надежду на конструктивный диалог с Оспельтом, подчеркнув, что российские представители FIS будут работать над продвижением своих интересов.

«Очень жаль, что это все решилось с разницей в один голос. Оспельт на флажке обошёл Элиаша, и остаётся только сожалеть из-за этого, поскольку мы все знали, что Элиаш желал скорейшего возвращения российских лыжников. Надо адекватно принять эту данность и работать с новым руководством FIS и продвигать наши идеи», — сказал Бородавко.