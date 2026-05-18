Новую федерацию лыжных видов спорта возглавил депутат Госдумы Свищёв

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв возглавил новую Федерацию лыжных видов спорта и сноуборда России. Выборы состоялись на отчётно-выборной конференции организации в Москве.

Новая федерация создана на базе Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) путём объединения с Федерацией фристайла России (ФФР), Федерацией сноуборда России (ФСР), Российской федерацией горнолыжного спорта, а также Федерацией прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России.

«Я прекрасно понимаю ответственность, которая на меня возлагается. Это больше половины олимпийских медалей. Осознаю те задачи, которые возлагаются. Но один человек не справится. Только вместе с вами, с консолидаций сил», — прокомментировал Свищёв своё назначение.

В президиум новой организации вошли олимпийские чемпионы по лыжным гонкам Елена Вяльбе и Александр Легков, бывший глава Федерации прыжков на лыжах с трамплина и двоеборья Дмитрий Дубровский, президент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров и ещё 16 человек.

Свищёв ранее занимал пост президента Федерации кёрлинга России (с 2010 года), который покинул в связи с переходом на новую должность. Он имеет звание заслуженного тренера России. С 2021 по 2023 год возглавлял комитет Госдумы по физической культуре и спорту.

Напомним, ранее Вяльбе анонсировала свой уход с поста главы Федерации лыжных гонок (ФЛГР). Заявление прозвучало на фоне озвученных планов Дегтярёва по реорганизации структуры управления зимними видами спорта.