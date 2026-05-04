4 мая, 15:47

Вяльбе заявила, что ей «плевать» на должность в новой лыжной федерации

Обложка © РИА Новости / Виталий Белоусов

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что для неё не имеет значения название должности. По её словам, главное — продолжать работать на благо лыжного спорта. Вяльбе возглавляла ФЛГР с 2010 года.

«Мне реально плевать, как называется моя должность. У меня есть имя, а должность не имеет значения. И если я остаюсь в обойме и продолжаю отвечать за лыжные гонки, почему должна рвать волосы, стучаться головой об стену и кричать: «Караул, помогите, все плохо»? Нет. Все не так плохо», цитирует Вяльбе РИА «Новости».

Она добавила, что если ситуацию нельзя изменить, её нужно принять. По её мнению, вместо борьбы с «ветряными мельницами» лучше попытаться извлечь из происходящего что-то положительное.

До этого депутата Госдумы Дмитрия Свищева выдвинули на пост главы будущей объединённой федерации лыжных видов спорта и сноуборда. Если Свищева изберут, он станет председателем новой структуры, а Вяльбе займёт должность заместителя и будет курировать лыжные гонки.

Полина Никифорова
