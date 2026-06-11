«Женщина, отойдите, пожалуйста»: Тутберидзе рассказала о конфликте с Рудковской

Единственный случай в общении с Яной Рудковской, когда та позволила себе схватить за грудки хореографа Даниила Глейхенгауза, заставил Этери Тутберидзе произнести фразу «Женщина, отойдите, пожалуйста». Подробности этого инцидента, а также своё отношение к критике со стороны совладелицы академии «Ангелы Плющенко» заслуженный тренер России по фигурному катанию раскрыла в интервью журналисту Алеко Надиряну для его проекта «ALEKÓ in my bag».

По словам Тутберидзе, видео с тем самым эпизодом так и не появилось в публичном поле. Говоря о методах своей работы, которые Рудковская ранее называла жёсткими, тренер категорически отвергла этот ярлык.

Она объяснила, что в их группе существует только системный подход, а не принуждение: если спортсмен заявляет «не хочу, не буду», всем заранее понятно, к каким провалам на соревнованиях это приведёт. Тутберидзе привела аналогию со школой, где за несданную контрольную ставят двойку, и никто не называет это жестокостью, — почему же у фигуристов не должно быть аналогичных требований.

Саму Рудковскую Тутберидзе охарактеризовала как выходца из шоу-бизнеса, который привык комментировать буквально всё и высказываться по любому поводу. Тренер подчеркнула, что не чувствует обязанности отвечать на каждую реплику, и добавила, что никакого раскачивания с той стороны нет, потому что лучшим доказательством правоты служит их статистика и результаты.

Ранее стало известно, что в Казахстане без объяснения причин отменили ледовое шоу Тутберидзе «Чемпионы на льду» с мировыми звёздами — Алиной Загитовой, Евгенией Медведевой, Александрой Трусовой, Аделией Петросян, Петром Гуменником и Элизабет Турсынбаевой.