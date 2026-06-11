После убийства стюардессы в ОАЭ завели дела на двух петербургских полицейских

После убийства петербургской стюардессы в Дубае под следствие попал не только её предполагаемый убийца, но и двое сотрудников полиции Красносельского района. О появлении уголовных дел против стражей порядка сообщает «Фонтанка.ру».

Погибшая с 2024 года приходила в отделение и просила защиты от знакомого мужчины. По её словам, тот регулярно её избивал. Заявления принимали участковый и оперуполномоченный, но оба почему-то отказывались заводить дело, хотя поводы были очевидны.

«Несмотря на явные признаки преступлений, полицейские выносили постановления об отказе в возбуждении уголовных дел. Это позволяло мужчине избежать наказания», — говорится в сообщении.

Теперь самим сотрудникам грозит до десяти лет колонии. Их обвиняют в том, что они злоупотребили властью и бездействовали, когда надо было действовать. Наказание для них пока не выбрали, идёт следствие.

Напомним: подозреваемого в убийстве петербургской стюардессы в Дубае арестовали. По версии следствия, в середине декабря он зарезал бывшую возлюбленную, нанеся ей множество ножевых ран, после чего улетел в Россию, где его и нашли. Сначала мотивом считали ревность. Но теперь выяснились новые жуткие обстоятельства, и следователи уверены: расправа была не спонтанной, а тщательно продуманной и жестокой. Мужчина выслеживал жертву в Дубае несколько дней — девушка прилетела туда на собеседование в международную авиакомпанию. Он следил за отелем, где она остановилась, и дважды пытался пробраться в её номер. Сам удар пришёлся на 18 декабря. Злоумышленник набросился на бывшую пассию и нанёс не меньше 15 ударов ножом. Но даже после смерти он не успокоился: достал заранее приготовленные ножницы, отрезал ей волосы, а потом залил тело зелёнкой.