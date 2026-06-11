МВД опубликовало видео с признанием подростка, устроившего резню в Подмосковье

Несовершеннолетний иностранец, подозреваемый в убийстве двух человек в Подмосковье, дал признательные показания. Официальный представитель МВД России Ирина Волк опубликовало видео, где молодой человек рассказывает о нападении на мужчину и его сына, а также о краже денег и машины.

Допрос задержанного подростка. Видео © Telegram / Ирина Волк

«Я напал на мужчину и его сына, ударил ножом. И деньги с машиной забрал у них», — говорит задержанный на допросе.

Злоумышленника поймали на 14-м километре МКАД. Им оказался гражданин из Средней Азии 2010 года рождения.

Трагедия произошла в ночь на 11 июня в деревне Тёрновка. Несовершеннолетний преступник проник в дом и напал на жильцов с ножом. Погиб 55-летний Вячеслав П., его 13-летний сын Иван получил множественные колотые раны и был экстренно доставлен в реанимацию. Второй ребёнок, находившийся в доме, успел спрятаться.