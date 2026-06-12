Дымовая шашка, 338 метров и триколор: В Москве спортсмен совершил экстремальный прыжок ко Дню России

В преддверии Дня России в Москве профессиональный спортсмен-экстремал, бейсджампер, многократный рекордсмен мира, член Федерации воздухоплавательного спорта России и генеральный директор компании «Создан Небесами» Сергей Бойцов исполнил уникальный трюк. Спортсмен прыгнул с парашютом с 338-метровой высоты башни «Меркурий» в деловом центре «Москва-Сити».

Прыжок Сергея Бойцова с 338-метровой высоты башни «Меркурий». Видео © Предоставлено Life.ru

Акция спортсмена посвящена Дню России и прошла в поддержку Международного фестиваля молодёжи 2026 года, реализуемого в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети», и вошла в историю как первый официальный бейс-прыжок со здания с дымовой шашкой в России.

Для рекордсмена этот трюк — не просто порция адреналина, а настоящий манифест. Сергей Бойцов рассказал, что своим прыжком хотел бы ещё раз подчеркнуть необходимость стремиться к новым достижениям и следовать за мечтой — это ценности, которые лежат в основе предстоящего Фестиваля в Екатеринбурге.

«Для меня каждый прыжок — это возможность выйти за пределы привычного и доказать, что невозможное становится возможным, если верить в свою цель и упорно к ней идти. Именно такие качества, как смелость, трудолюбие, дисциплина, взаимная поддержка и умение работать в команде, всегда отличали нашу страну и её людей. Этот прыжок мы посвятили Дню России — празднику страны, которая всегда славилась сильными, смелыми и целеустремлёнными людьми», — отметил Бойцов.

Выбор локации не случаен. Меркурий — ближайшая к Солнцу планета, которая горит днём и леденеет ночью. Этот космический контраст стал метафорой подготовки к рекорду: в ней соединились огонь смелости и холод инженерного расчёта.

Подготовка к прыжку длилась две недели. Спортсмен провёл серию тренировок в небе: прыгал из самолётов и с воздушного шара, изучал аэрологию, тестировал парашютное оборудование и специальный костюм — трексьют. Главным вызовом стала архитектура башни. Из-за ступенчатой формы здания отвесных плоскостей для свободного падения с 338,8 до 200 метров всего две, а плотная застройка «Сити» оставляла лишь один безопасный коридор для полёта. Успех зависел от ювелирного анализа погоды, изучения направления потоков ветра на разных высотах и безупречного пилотирования.

Отдельного внимания заслуживал выход на крышу: без помощи управляющей компании и промышленных альпинистов обойтись было невозможно. К подготовке площадки привлекли мастера спорта по альпинизму Владимира Мурзаева, который лично страховал спортсмена перед прыжком. Чтобы минимизировать риски, время старта назначили на 4:30 утра — рассветный час, когда стихает ветер и нет прохожих. Сложность добавлял чёрный стеклянный купол прямо под траекторией снижения: он визуально искажал приближающуюся землю, и этот оптический эффект также учитывали при расчётах.

В 4:15 на высотной отметке 338,8 метра Сергей Бойцов развернул российский триколор, а в 4:30, активировав цветной дым, совершил прыжок вниз. Свободное падение длилось до критической отметки в 100 метров (уровень 22-го этажа из 75 надземных), где над самой землёй спортсмен раскрыл купол, также выполненный в цветах государственного флага. Из-за строгих мер безопасности наблюдателей на площадку не допустили. Первым, кто поздравил рекордсмена после приземления, оказался сотрудник ДПС, обеспечивавший порядок: он крепко пожал спортсмену руку со словами: «Поздравляю, красава, брат!».

Прыжок с «Меркурия» стал знаковым этапом. Космическое название башни — прямой намёк на новые высоты. В планах Сергея Бойцова — прыжок на границе космоса. Он намерен установить мировой рекорд по самому высокому прыжку с теплового аэростата с высоты 11–12 километров, также приурочив это достижение к Международному фестивалю молодёжи.

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