На Украине пациентам впервые выдали рецептурные препараты на основе медицинского каннабиса. Об этом сообщил украинский телеканал «Киев24».

Лекарства получили несколько жителей Винницы, среди них — женщина с диагнозом рассеянного склероза и двое бывших военнослужащих Вооружённых сил Украины (ВСУ). Препараты были назначены специалистами неврологических и психоневрологических медицинских учреждений.

Тема легализации медицинского каннабиса в стране обсуждается с 2020 года. С 2024 года закон о его использовании в медицинских целях вступил в силу.

Ранее депутат Госдумы Олег Матвейчев в беседе с Life.ru прокомментировал заявления бывшего пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель о разговорах вокруг возможной наркозависимости главы киевского режима. Он заявил, что в стране подобные разговоры существовали ещё до прихода экс-комика к власти.