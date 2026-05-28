Подстава рэпера Big Tobz с россиянкой и 17 кг марихуаны повторила сюжет сериала с Николь Кидман

История с россиянкой Кариной, задержанной в аэропорту Дубая с 17 кг марихуаны, оказалась уж слишком похожа на сюжет австралийского сериала «Бангкок Хилтон» 1989 года с Николь Кидман.

По данным Mash, британский рэпер Big Tobz мог использовать схему, напоминающую линию из драмы, где героиню подставляют с чемоданом, спрятав в нём крупную партию наркотиков. В сериале девушка знакомится с обаятельным мужчиной, получает от него багаж, а затем оказывается в тюрьме после проверки на таможне.

В реальной истории Олуватобилоба Айеола познакомился с Кариной незадолго до вылета, флиртовал с ней и обещал совместный отдых в Дубае. Даже билеты он купил сам.

Первые подозрения у девушки появились ещё в аэропорту, когда мужчина приехал с двумя чемоданами, передал их знакомому и взамен взял небольшой чёрный багаж. Россиянку это насторожило, но рэпер якобы объяснил, что внутри находится оборудование для дайвинга.

После прилёта в ОАЭ пару задержали. При этом артист заявил таможенникам, что чемодан ему не принадлежит. Позже выяснилось, что багаж был оформлен на Карину, однако она утверждает, что не знает, как это произошло.

Правоохранители ждут записи с камер аэропорта Бангкока, чтобы установить, каким образом чемодан оказался привязан к россиянке. Сейчас девушке может грозить крайне суровое наказание по законам ОАЭ.

Британец нигерийского происхождения может быть связан с группой наркоторговцев из Великобритании, которые перевозят каннабис из Таиланда и перепродают его с большой наценкой.Такие группы вербуют курьеров под видом лёгкой подработки с бесплатным отдыхом, перелётом и оплатой.

Теперь Карине может грозить смертная казнь в ОАЭ, если следствие признает её соучастницей преступления по делу о багаже с наркотиками. Сторона девушки предлагает пройти полиграф обеим сторонам, чтобы подтвердить её версию о подставе. Также следствие начало изучать записи с камер видеонаблюдения в аэропорту. Ключевой вопрос — как багаж с запрещёнными веществами оказался оформлен на россиянку. Если правоохранители сочтут, что она знала о содержимом чемодана, ей может грозить высшая мера наказания по законам ОАЭ.