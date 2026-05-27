14 миллионов и полтора кило веществ: В Петербурге дали солидный срок экс-закладчику, создавшему «наркопочту»

Калининский районный суд Санкт-Петербурга отправил в колонию строгого режима на 18 лет Станислава Чумаченко. Мужчина организовал подпольную сеть по сбыту наркотиков через интернет-магазины и совершил почти 200 преступлений. Об этом 26 мая сообщает пресс-служба судов города.

Следствие установило, что в январе 2023 года фигурант создал на теневых площадках сеть магазинов и собрал преступную группу. Торговля велась бесконтактно по всей России. Клиенты выбирали товар, после чего организатор отправлял зелье «Почтой России» или через закладки.

Для маскировки Чумаченко придумал необычную схему. Он упаковывал запрещённые вещества в самодельные пригласительные на свадьбу с текстом: «Приходите в ресторан и в Измайловский Собор». Конверты с вымышленными данными отправителя он опускал в обычные почтовые ящики. Для нетерпеливых клиентов наркоделец с подельниками оборудовал тайники в Петербурге и области.

На допросе осуждённый пояснил, что раньше неделю работал наркокурьером, но посчитал этот труд слишком опасным и малодоходным. Изучив механизмы теневого рынка, он запустил собственный проект, разработав уникальный алгоритм для раскрутки магазина.

При обысках у Чумаченко изъяли арсенал: более 700 граммов мефедрона, около 737 граммов гашиша, почти 167 граммов амфетамина, а также кокаин, кетамин и партию ЛСД. Суд также постановил конфисковать в казну 14,4 миллиона рублей, полученных преступным путём.

