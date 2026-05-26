Россиянке грозит казнь в ОАЭ за взятый «по дружбе» багаж с наркотой у рэпера Big Tobz

Рэпер из Британии Big Tobz (настоящее имя — Олуватобилоба Айеола) оформил свой багаж на россиянку Карину в в аэропорту Дубая. На досмотре выяснилось, что в переданном девушке чемодане находится 17 килограммов марихуаны. Теперь туристке из России грозит смертная казнь в ОАЭ за провоз запрещённых веществ, пишет Mash.

35-летний рэпер хорошо известен в Британии. Он выходец из нигерийской семьи. С юности увлекался музыкой, а также стал поп-боксёром в промоушене Misfits Boxing. Артист успел даже засветиться в кино. С девушкой из Ивановской области он познакомился в Таиланде. По словам Карины, рэпер обменял свои два чемодана на маленький чёрный чемодан друга, где якобы находилось снаряжение для дайвинга.

При пересадке в Дубае туристке сообщили, что хотят досмотреть багаж. Там и была обнаружена запрещёнка. Свою вину музыкант отрицает. Сначала его даже отпустили, но после показаний девушки всё-таки задержали.

Сторона Карины предлагает пройти обеим сторонам полиграф, также следствие начало изучать видео с камер в аэропорту. Если россиянку сочтут соучастницей преступления, то её ждёт по местным законам смертная казнь.

Ранее с Пхукета депортировали туристов за непристойное поведение на глазах у прохожих. Полиция задержала пару после того, как в соцсетях появилось видео, на котором иностранцы занимаются сексом в тук-туке прямо во время движения, на виду у всех участников дорожного движения. Пользователи интернета возмутились и заявили, что такие инциденты вредят имиджу одного из самых известных курортов Таиланда.