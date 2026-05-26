Перелом в благодарность за помощь: Россиянин отхватил от рогатой индианки Гаврюши

В Индии буйволица атаковала россиянина и сломала ему руку, когда мужчина просто попытался помочь ей вызволить запутавшиеся в проводах рога. Историю рассказал сам пострадавший в соцсети. Александр Титов долгое время проживает на заграничном курорте Гоа и работает в местных барах диджеем.

Буйволица сломала руку россиянину в Индии. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ shamanti.life

По словам Александра, с буйволицей он знаком давно. Она сразу облюбовала территорию рядом с его арендуемым домиком и начала приходить в гости. Россиянин подкармиливал животное фруктами и овощами, а также дал гостье имя — Гаврюша. В тот день буйволица была не в духе, она попыталась пробраться через заросли и застряла рогами в провисших проводах.

«Думаю, пойду её вызволять, подруга же. Подойдя к ней, я начал помогать ей, но она испугалась, начала фыркать и сразу побежала за мной», — рассказал Александр.

Убегая, он запнулся и упал, получив перелом руки, когда отбивался от Гаврюши. Турист признался, что не обижается на рогатую «подругу», а вина полностью лежит на нём, так как он не учёл вопросы с безопасностью, вызволяя животное.

