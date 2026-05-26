Перелом в благодарность за помощь: Россиянин отхватил от рогатой индианки Гаврюши

26 мая, 15:30

Буйволица Гаврюша сломала руку россиянину в Индии, когда пытался спасти её

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / shamanti.life

В Индии буйволица атаковала россиянина и сломала ему руку, когда мужчина просто попытался помочь ей вызволить запутавшиеся в проводах рога. Историю рассказал сам пострадавший в соцсети. Александр Титов долгое время проживает на заграничном курорте Гоа и работает в местных барах диджеем.

По словам Александра, с буйволицей он знаком давно. Она сразу облюбовала территорию рядом с его арендуемым домиком и начала приходить в гости. Россиянин подкармиливал животное фруктами и овощами, а также дал гостье имя — Гаврюша. В тот день буйволица была не в духе, она попыталась пробраться через заросли и застряла рогами в провисших проводах.

«Думаю, пойду её вызволять, подруга же. Подойдя к ней, я начал помогать ей, но она испугалась, начала фыркать и сразу побежала за мной», — рассказал Александр.

Убегая, он запнулся и упал, получив перелом руки, когда отбивался от Гаврюши. Турист признался, что не обижается на рогатую «подругу», а вина полностью лежит на нём, так как он не учёл вопросы с безопасностью, вызволяя животное.

Ранее сообщалось, что две маленькие девочки погибли после того, как оказались заперты в автомобиле во время сильной жары в Индии. Шестилетняя и восьмилетняя девочки играли возле дома в деревне Джал-Чак и забрались в припаркованную машину. После этого двери автомобиля заблокировал центральный замок, а выбраться наружу дети уже не смогли.

Татьяна Миссуми
