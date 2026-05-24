Две сестры погибли в закрытой машине под палящим солнцем в Индии

Две маленькие девочки погибли после того, как оказались заперты в автомобиле во время сильной жары в Индии. О трагедии в округе Алвар сообщила газета The Times of India.

По данным издания, шестилетняя и восьмилетняя девочки играли возле дома в деревне Джал-Чак и забрались в припаркованную машину. После этого двери автомобиля заблокировал центральный замок, а выбраться наружу дети уже не смогли.

Родители начали искать девочек после того, как они долго не возвращались домой. Позже взрослые нашли закрытую машину, внутри которой сёстры находились без сознания. Детей срочно доставили в больницу, однако врачи не смогли их спасти. Медики констатировали смерть от удушья. По предварительным данным, причиной трагедии стала высокая температура внутри автомобиля. Обстоятельства произошедшего выясняют местные правоохранительные органы.

