В Индии туристку насмерть затоптали слоны во время драки

В индийском штате Карнатака туристка погибла во время посещения слоновьего лагеря Dubare Elephant Camp. Трагедия произошла в округе Кодагу, когда два слона начали драться во время купания, пишет The Indian Express.

Погибшей оказалась 33-летняя женщина из штата Тамилнад. Она находилась рядом с рекой и наблюдала за процедурой купания животных, когда ситуация резко вышла из-под контроля.

Слоны по кличке Канджан и Мартханда начали конфликтовать, несмотря на попытки погонщиков их успокоить. В какой-то момент одно из животных потеряло равновесие и упало, придавив туристку. Муж и ребёнок женщины, которые находились рядом, чудом не пострадали.

После случившегося власти распорядились провести подробную проверку обстоятельств трагедии.

Ранее похожая трагедия произошла в индийском штате Керала. Во время храмового торжества слон, которого привезли к месту праздника, внезапно вырвался из цепей и устроил погром. Разъярённое животное начало крушить всё вокруг и раскидало несколько автомобилей. Люди попытались спастись, однако избежать жертв не удалось.