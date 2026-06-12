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12 июня, 05:16

ТЦК мобилизовали более 40 украинцев 18–24 лет из-за старых фото в соцсетях

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / LanKS

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / LanKS

В Черниговской области Украине сотрудники ТЦК вместе с полицией принудительно мобилизовали свыше 40 мужчин в возрасте от 18 до 24 лет. Их сначала обвинили в сотрудничестве с российскими военными в 2022 году из-за старых фото. Об этом сообщил канал «Северный ветер», который ведут бойцы российской группировки войск «Север».

«В качестве доказательств использовались фотографии в соцсетях, сделанные украинцами или их родителями в подростковом возрасте в феврале-марте 2022 года», — уточнили бойцы.

Дело в том, что Чернговская область является лидером по количеству сбежавших с фронта украинских военнослужащих. Для задержания дезертиров туда прибыли дополнительные подразделения украинской военной полиции (ВСП).

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А в Киеве умер мобилизованный после избиения в ТЦК. Прокуратура завела два уголовных дела: одно — по факту возможного превышения полномочий сотрудниками военкомата и полиции, второе — из-за возможного ненадлежащего исполнения врачебных обязанностей медработниками.

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Андрей Бражников
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