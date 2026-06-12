Оплатить ЖКУ за май нужно до 15 июня — День России не меняет сроки

Россияне могут оплатить коммунальные услуги за май до 15 июня, и День России никак не меняет этот срок. Об этом РИА «Новости» рассказал зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

«С 1 марта текущего года перенесён крайний срок оплаты услуг ЖКК на 5 дней вперёд. Теперь оплачивать коммунальные услуги можно до 15 числа каждого месяца. Соответственно, платёжки за май можно оплатить в срок до 15 июня. И государственный праздник — День России — никакие коррективы в срок оплаты не вносит», — сказал он.

Колунов добавил, что в июне последний день оплаты выпадает на обычный рабочий день. Никаких проблем ни с работой ресурсоснабжающих организаций, ни с самой оплатой быть не должно.

Ранее россиянам рассказали, как перед отъездом на дачу или в отпуск подготовить квартиру. В идеале жильцам нужно поменять батарейки в датчиках дыма, оставить открытыми межкомнатные двери и отключить накопительный водонагреватель. Если в доме газ, лучше перекрыть вентили — даже если уезжаете ненадолго. Также нужно перекрыть холодную и горячую воду: тогда риск затопить соседей станет почти нулевым.