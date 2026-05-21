Газ, вода, свет: Что необходимо сделать в квартире перед отъездом в отпуск

Перед отъездом на дачу или в отпуск в квартире нужно поменять батарейки в датчиках дыма, оставить открытыми межкомнатные двери и обесточить накопительный водонагреватель, рекомендовал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. По его словам, если в дом проведён газ, нужно перекрыть вентили даже перед непродолжительным отъездом.

Также необходимо перекрыть подачу холодной и горячей воды: тогда шанс затопить соседей снизится практически до нуля. В идеале стоит обесточить электрический щиток, но это не всегда возможно, если нужно оставить включёнными холодильник и сигнализацию. В таком случае важно хотя бы вручную выдернуть вилки всех остальных приборов из розеток. Обязательно нужно обесточить накопительный водонагреватель, который при отсутствии давления или воды может перегреться и сгореть.

Специалист также посоветовал оставить открытыми все межкомнатные двери: это обеспечит циркуляцию воздуха и спасёт от появления затхлого запаха, а также желательно оставить номер своего телефона кому-то из соседей или живущим рядом родственникам, чтобы они могли незамедлительно сообщить о любых аварийных ситуациях, отметил собеседник «Москвы 24».

Кстати, россияне, которые уезжали из дома на майские праздники более чем на пять дней подряд, могут получить перерасчёт по части коммунальных платежей. Перерасчёт возможен по холодной и горячей воде, водоотведению и газу.