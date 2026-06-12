Землетрясение магнитудой 4,4 зафиксировали у берегов Сахалина

На Сахалине зафиксировали землетрясение магнитудой 4,4. В Северо-Курильске толчки ощущались до 3 баллов. Об этом сообщили на сейсмостанции «Южно-Сахалинск».

«Эпицентр землетрясения находился в 105 км восточнее города Северо-Курильск. По оперативным данным, землетрясение ощутили в Северо-Курильске до 3 баллов», — уточнили на станции.

По её данным, очаг залегал на глубине 37 км.

Ранее Life.ru рассказывал, что за минувшие сутки на Камчатке зарегистрировали девять сейсмических событий. Одно из них жители нескольких посёлков почувствовали — сила подземных толчков составила около трёх баллов.