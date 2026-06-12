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Регион
12 июня, 09:28

Армия России нанесла два массированных и пять групповых ударов по Украине

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

С 6 по 12 июня Вооружённые силы России провели два массированных и пять групповых ударов по объектам на территории Украины. Удары наносились высокоточным оружием и ударными беспилотниками в ответ на террористические атаки украинской стороны по гражданским объектам в России, сообщили в Минобороны РФ.

«С 6 по 12 июня, в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России, Вооружёнными Силами РФ нанесены два массированных и пять групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами», — заявили в военном ведомстве.

Поражены следующие цели:

  • объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, которые использовались ВСУ;
  • военные аэродромы;
  • склады боеприпасов;
  • места сборки, хранения, подготовки и запуска беспилотников дальнего действия и безэкипажных катеров;
  • пункты временной дислокации украинских военных формирований и иностранных наёмников.
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Напомним, что ранее ВСУ ударили по гражданским объектам России. Например, число жертв атаки на посёлок Белая Берёзка в Брянской области возросло до двух. Как сообщил Егор Ковальчук, удар, нанесённый из РСЗО «Град», оказался смертельным для ещё одного мужчины, несмотря на все усилия врачей.

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Наталья Афонина
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