С 6 по 12 июня Вооружённые силы России провели два массированных и пять групповых ударов по объектам на территории Украины. Удары наносились высокоточным оружием и ударными беспилотниками в ответ на террористические атаки украинской стороны по гражданским объектам в России, сообщили в Минобороны РФ.

«С 6 по 12 июня, в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России, Вооружёнными Силами РФ нанесены два массированных и пять групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами», — заявили в военном ведомстве.

Поражены следующие цели:

объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, которые использовались ВСУ;

военные аэродромы;

склады боеприпасов;

места сборки, хранения, подготовки и запуска беспилотников дальнего действия и безэкипажных катеров;

пункты временной дислокации украинских военных формирований и иностранных наёмников.

Напомним, что ранее ВСУ ударили по гражданским объектам России. Например, число жертв атаки на посёлок Белая Берёзка в Брянской области возросло до двух. Как сообщил Егор Ковальчук, удар, нанесённый из РСЗО «Град», оказался смертельным для ещё одного мужчины, несмотря на все усилия врачей.