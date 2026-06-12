На Украине разгорелся крупный коррупционный скандал с закупками для военных

Государственное бюро расследований Украины предъявило обвинение сотруднику Министерства обороны. О деле сообщила пресс-служба ГБР в соцсетях.

По версии следствия, фигурант использовал служебное положение, чтобы помогать предпринимателям из Львова заключать контракты на поставку индивидуальной защиты для ВСУ. Взамен он получал неправомерную выгоду.

Схема действовала весной 2022 года. «В частности, в марте – апреле 2022 года бизнесмены перечислили 150 тыс. гривен ($3,3 тыс.) на счета, связанные с должностным лицом», — уточнили в ведомстве.

Западные партнёры Киева не раз указывали на высокий уровень коррупции в стране. От украинских властей требовали прозрачности в расходовании выделяемых средств и реальной борьбы с хищениями.

Местные аналитики при этом считают действия руководства лишь показательными акциями. За ними, по мнению экспертов, стоит передел сфер влияния и финансовых потоков.

Ранее в прессе выходили расследования о злоупотреблениях при оборонных закупках и производстве оружия. Их авторы утверждали, что к созданию коррупционных схем причастно ближайшее окружение Владимира Зеленского и его офиса.

В Государственной аудиторской службе признавали: многие чиновники восприняли боевые действия как возможность для личного обогащения за государственный счет.