Алёна Свиридова сократила число концертов из-за хронической болезни

63-летняя певица Алёна Свиридова ощутимо сократила количество выступлений. Об этом сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, проблемы со здоровьем у исполнительницы хитов «Розовый фламинго» и «Бедная овечка» начались ещё в прошлом году. С осени она регулярно посещает дневной стационар.

Утверждается, что позади уже как минимум восемь медицинских процедур. Последняя из них прошла в мае.

Ближайшие концерты артистки запланированы на июль. После этого в рабочем расписании наступает длительная пауза — как минимум до октября.

При этом сама Алёна Валентиновна ведёт активный образ жизни, много путешествуя по стране и за границей. Тёплое время года она предпочитает проводить в Крыму, где владеет домом на побережье, отдыхая от московской суеты.

В беседе с Mash знаменитость опровергла информацию о недомогании. «Проблем со здоровьем у меня нет, всё хорошо», — заявила она.

Алёна Свиридова — российская певица, автор песен, композитор и актриса, заслуженная артистка РФ (2004). Родилась 14 августа 1962 года в Керчи. Широкую известность получила в 1990-е благодаря хитам «Розовый фламинго», «Никто — никогда» и «Бедная овечка». Её музыка сочетает элементы поп-музыки, джаза и соула. Помимо сольной карьеры, выступала в мюзиклах и участвовала в телепроектах. Обладает узнаваемым тембром голоса и имиджем стильной, утонченной артистки.

Ранее Свиридова показала фото с возмужавшим сыном в честь его 22-летия. Григорий — второй ребёнок певицы, он родился в 2004 году от её отношений с моделью Дмитрием Мирошниченко.