Инсульт не прощает ошибок: Врач объяснил, почему случай Буйнова — это тревожный звоночек для каждого

Недавние новости о госпитализации Александра Буйнова вновь заставили поклонников переживать за здоровье артиста. Хотя детали диагноза часто обрастают слухами, само происшествие стало серьёзным напоминанием: после 40 лет сосуды требуют особого внимания. Врач-терапевт Андрей Звонков прокомментировал Life.ru ситуацию, объяснив, почему при первых признаках недомогания критически важно не заниматься самолечением, и дал простые, но жизненно важные рекомендации, которые помогут минимизировать риск инсульта и сохранить здоровье сосудов на долгие годы.

По словам медика, инсульт ни в коем случае нельзя пытаться лечить дома. Пациента необходимо обязательно доставить в клинику в течение часа, чтобы врачи успели разобраться в причине — было ли это кровоизлияние или ишемический инсульт, пояснил Звонков.

Вот разобрались, что это ишемический, слава богу. Значит, есть возможность его (человека. — Прим. Life.ru) привести в порядок с помощью определённых препаратов, восстановить частично или полностью все функции, которые у него были нарушены из-за этого инсульта. Но в принципе, я вам хочу сказать, это не домашняя болезнь. Однозначно дома это будет либо тяжёлый инвалид в лучшем случае, либо труп в худшем. Андрей Звонков Врач-терапевт

Медик также отметил, что выполнение заповедей ЗОЖ, о которых написано в специальных книгах, действительно продлевает жизнь и улучшает её качество, но не на все 100%. Если есть генетическая предрасположенность к атеросклерозу, к сожалению, избежать инсульта будет очень сложно.

«Можно, конечно, принимать определённые меры: действительно следить за вязкостью крови, принимать лекарства, разжижающие кровь, чтобы не образовывались тромбы, не курить, не пить алкоголь, следить за количеством употребляемой жидкости, чтобы не было пересушивания организма и, соответственно, угрозы развития тромбообразования и так далее. То есть там целый комплекс мер: приём статинов, например, в определённых дозировках, чтобы это было оптимально полезно и минимально вредно для печени, хотя препарат, как известно, в принципе, если следить за дозировкой, вреда не наносит. С 40 лет риск инсульта повышается, это все знают», — подчеркнул он.

При тяжёлом инсульте со стволовыми поражениями, пояснил Звонков, прогноз очень жёсткий — медики обычно дают пациенту от 3 до 11 дней. Если человек переживает этот срок, дальше врачи смотрят, как развивается ситуация.

Особую опасность представляет так называемая транзиторная ишемическая атака, которую также называют преходящим инсультом или предынсультным состоянием. Такое состояние — верный признак того, что когда-нибудь может случиться полноценный тяжёлый удар, подчеркнул он.

Ранее телеграм-канал SHOT писал, что певец Александр Буйнов перенёс ишемический инсульт. Утверждалось, что 76-летний народный артист попал в больницу ещё в мае и провёл там целую неделю под присмотром врачей.