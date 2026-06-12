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Регион
12 июня, 10:39

«Открывает миру силу русской культуры»: Путин высоко оценил фильмы Кончаловского

Путин: Кончаловский своими фильмами открывает миру характер и силу культуры РФ

Обложка © РИА Новости / Сергей Бобылев

Обложка © РИА Новости / Сергей Бобылев

Президент России Владимир Путин высоко оценил творчество режиссёра Андрея Кончаловского на церемонии вручения государственных наград в Кремле. Глава государства отметил, что в своих фильмах народный артист показывает, как прошлое, настоящее и будущее связаны воедино.

«Неразрывность прошлого, настоящего и будущего — в творчестве блестящего режиссераёи сценариста Андрея Сергеевича Михалкова-Кончаловского. Через образы отечественной классики и размышления о современности, через судьбы людей и масштабные художественные полотна он открывает миру ценности нашей культуры, её характер, память и духовную силу», — сказал президент.

По словам Путина, работы Кончаловского вдохновляют россиян хранить верность своим корням.

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Андрей Кончаловский родился в 1937 году в творческой семье писателя Сергея Михалкова, его младший брат — режиссёр Никита Михалков. Кончаловский начинал карьеру в советском авторском кино, создав признанные шедевры «История Аси Клячиной» и «Дядя Ваня», а затем добился международного успеха в Голливуде с фильмами «Поезд-беглец» и «Танго и Кэш». Вернувшись в Россию, он продолжил снимать масштабные исторические драмы и философские ленты, включая получившего «Серебряного льва» Венецианского кинофестиваля «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына». Его творчество охватывает более полувека и отличается постоянным поиском, балансируя между элитарным искусством, зрительским кино и глубокими размышлениями о судьбе человека в истории.

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Наталья Афонина
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