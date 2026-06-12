«Прости»: 16-летняя девушка бесследно исчезла на Урале после странного смс

В Свердловской области пропала 16-летняя Софья Попова, девушка ушла из дома в посёлке Новоуткинск поздно вечером 11 июня, больше никто её не видел. Ориентировку уже распространили поисковики группы «ЛизаАлерт». Как узнали журналисты e1.ru, перед уходом девушка оставила близким странные сообщения.

«Дома конфликтов не было. Она написала мне и маме «Я тебя люблю», а двум подругам «Прости». Больше на связь не выходила. В момент, когда сестра ушла, отчим возле дома машину чинил, она была дома с маленьким четырёхлетним братиком. Младшего она вывела к отцу и как будто просто пошли погулять», — поделилась с изданием сестра пропавшей.

Рост Софьи около 163 сантиметров. В день пропажи на девушке были серые спортивные брюки или джинсы, а на майку накинута тёмная джинсовка. У подростка рыжие волосы и серые глаза. Любые сведения о местонахождении пропавшей просят сообщить в полицию по телефонам 102, 112, а также по телефону дежурной части в Первоуральске +7 (343) 964-82-21 или на горячую линию поискового отряда «ЛизаАлерт»: 8 800 700‑54‑52.

Ранее сообщалось, что трое жителей Камчатки, отправившихся в район Тигиля за черемшой, найдены живыми после нескольких дней поисков. Люди находились в истощённом состоянии, им потребовалась медицинская помощь, после чего их доставили в Тигильскую районную больницу.