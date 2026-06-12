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12 июня, 15:24

Папарацци-извращенец объявился на пляже в Чебоксарах: Снимает девушек украдкой и шантажирует сливом фото

SHOT: В Чебоксарах задержали мужчину за тайную съёмку девушек на пляже

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / afotostock

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / afotostock

В Чебоксарах мужчина тайно снимал девушек в купальниках на пляже, а после требований удалить фото начал угрожать им распространением снимков. Об этом сообщает SHOT.

В объектив попали две подруги, Мария и Лиза. Загорая в бикини, они заметили незнакомца, ведущего съёмку с расстояния. Девушки потребовали стереть кадры, но реакция оказалась неожиданной.

Человек с камерой заявил, что является уличным фотографом. Он протянул распечатку с текстом 29-й статьи Конституции РФ, ссылаясь на право свободно производить и распространять информацию.

На этом конфликт не закончился. По словам отдыхающих, незнакомец сказал, что запечатлел бы их даже без одежды, и это не нарушает закон. Встревоженные подруги вызвали полицию и добавили: они были не единственными, кто просил прекратить съёмку.

Прибывшие правоохранители столкнулись с сопротивлением. Мужчина упорно отстаивал свою позицию, не желая останавливаться. В итоге его вывели с пляжа.

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Теперь за навязчивую фотосъёмку и угрозы ему грозит наказание в виде штрафа до 200 тысяч рублей. Также возможен реальный срок лишения свободы до двух лет.

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Никита Никонов
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