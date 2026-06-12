Дроны ВСУ атаковали здание администрации Энергодара

ВСУ нанесли серию ударов дронами по зданию городской администрации Энергодара (Запорожская область). Об этом рассказал мэр города Максим Пухов в беседе с РИА «Новости».

По его словам, на момент атаки было зафиксировано 11 попаданий в строение. При этом он уточнил, что пострадавших нет.

Также глава муниципалитета добавил, что минувшей ночью вражеские беспилотники били по генераторам, которые обеспечивают работу торговых точек.

Энергодар находится на левом берегу Днепра и является городом-спутником Запорожской АЭС. Эта станция — самая крупная в Европе по числу блоков и установленной мощности. В октябре 2022 года объект перешёл под контроль России.

ВСУ постоянно обстреливают и сам город, и территорию атомной электростанции, а также запускают туда дроны. Глава «Росатома» Алексей Лихачев ранее отмечал, что секретариат МАГАТЭ практически не фиксирует эти нападения и игнорирует гибель российских граждан.