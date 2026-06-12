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Регион
12 июня, 11:24

Год тишины позади: Закончены поиски мужчины, пропавшего в июле 2025 года

Пропавшего в 2025 году Валерия Попова нашли живым спустя 11 месяцев

Обложка © VK / poisk_yug

Обложка © VK / poisk_yug

Мужчину, которого почти год искали в Ростовской, Липецкой, Тульской, Воронежской, Белгородской областях и Краснодарском крае, нашли живым. Об этом рассказали в добровольческом поисковом отряде «Юг».

Ещё в июле 2025 года 38-летний Валерий Попов перестал выходить на связь с родными. Те обратились в полицию, потом подключились и волонтёры. Ориентировку на него распространяли в соцсетях разных городов и регионов, где, по данным поисковиков, он мог находиться.

Поиски принесли результат спустя 11 месяцев. 12 июня волонтёры сообщили: Валерий нашёлся. Он жив.

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Наталья Афонина
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