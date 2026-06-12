Год тишины позади: Закончены поиски мужчины, пропавшего в июле 2025 года
Пропавшего в 2025 году Валерия Попова нашли живым спустя 11 месяцев
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Мужчину, которого почти год искали в Ростовской, Липецкой, Тульской, Воронежской, Белгородской областях и Краснодарском крае, нашли живым. Об этом рассказали в добровольческом поисковом отряде «Юг».
Ещё в июле 2025 года 38-летний Валерий Попов перестал выходить на связь с родными. Те обратились в полицию, потом подключились и волонтёры. Ориентировку на него распространяли в соцсетях разных городов и регионов, где, по данным поисковиков, он мог находиться.
Поиски принесли результат спустя 11 месяцев. 12 июня волонтёры сообщили: Валерий нашёлся. Он жив.
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