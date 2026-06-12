Москалькова рассказала, что решила стать правозащитницей в 16 лет

Бывший уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова поблагодарила президента РФ Владимира Путина за государственную премию. Экс-омбудсмен была удостоена награды за свою правозащитную деятельность.

«Разрешите поблагодарить за эту высокую награду. Оцениваю её как заслугу всех уполномоченных по правам человека», — сказала она.

Правозащитница поделилась историей, которая повлияла на выбор её жизненного пути. По словам Москальковой, определяющий момент наступил, когда ей было 16 лет. В тот период она впервые напрямую столкнулась с несправедливостью. Это событие оставило глубокий след и заставило твердо решить посвятить себя борьбе за истину.

С тех пор её профессиональная деятельность неразрывно связана с защитой интересов граждан. Полученная награда, как отметила омбудсмен, лишь подтверждает важность коллективной работы в этом направлении.

Татьяна Москалькова родилась 30 мая 1955 года в Витебске (Белорусская ССР) в семье кадрового военного, после гибели отца воспитывалась матерью и отчимом — ветераном спецслужб. Юридическое образование получила во Всесоюзном юридическом заочном институте, параллельно работая в Управлении по исполнению наказаний, бухгалтером и секретарем. Карьеру строила в системе МВД, начав с должности референта в правовом отделе, затем перешла в миграционную службу и дослужилась до звания генерал-майора полиции, став первой женщиной в России в таком звании. В политику пришла в 2007 году, избравшись депутатом Госдумы V и VI созывов от партии «Справедливая Россия», где занималась вопросами СНГ, соотечественников и миграционного законодательства. С апреля 2016 года по апрель 2026 года занимала пост Уполномоченного по правам человека в РФ, имеет учёную степень доктора юридических и доктора философских наук, награждена орденами Почета и Александра Невского.