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12 июня, 10:41

Путин назвал работу Москальковой примером служения людям и Отечеству

Обложка © kremlin.ru

Обложка © kremlin.ru

Президент России Владимир Путин отметил стремление бывшего уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой быть там, где сложно, и помогать тем, кому тяжело. Глава государства подчеркнул, что её деятельность на посту омбудсмена — это образец служения людям и стране.

«Быть там, где трудно, и с теми, кому тяжело, отстаивать справедливость, брать на себя ответственность — главные черты Татьяны Николаевны Москальковой, лауреата премии за правозащитную деятельность», — сказал Путин на церемонии вручения государственных премий в Кремле.

Президент отметил, что Москалькова достойно справлялась со своими задачами и её деятельность является примером достойного служения людям и Отечеству.

Москалькова пожелала Лантратовой преумножить достижения аппарата омбудсмена
Москалькова пожелала Лантратовой преумножить достижения аппарата омбудсмена

Напомним, Татьяна Москалькова завершила десятилетнюю службу на посту уполномоченного по правам человека в РФ в апреле 2026 года. В должности омбудсмена её сменила Яна Лантратова.

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