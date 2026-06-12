Путин назвал работу Москальковой примером служения людям и Отечеству

Президент России Владимир Путин отметил стремление бывшего уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой быть там, где сложно, и помогать тем, кому тяжело. Глава государства подчеркнул, что её деятельность на посту омбудсмена — это образец служения людям и стране.

«Быть там, где трудно, и с теми, кому тяжело, отстаивать справедливость, брать на себя ответственность — главные черты Татьяны Николаевны Москальковой, лауреата премии за правозащитную деятельность», — сказал Путин на церемонии вручения государственных премий в Кремле.

Президент отметил, что Москалькова достойно справлялась со своими задачами и её деятельность является примером достойного служения людям и Отечеству.

Напомним, Татьяна Москалькова завершила десятилетнюю службу на посту уполномоченного по правам человека в РФ в апреле 2026 года. В должности омбудсмена её сменила Яна Лантратова.