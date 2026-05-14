Москалькова пожелала Лантратовой преумножить достижения аппарата омбудсмена

Покидающая пост уполномоченного по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к коллегам с напутствием. Она напомнила, что аппарат проработал десять лет, помогая людям и спасая их судьбы. Преумножить достижения она пожелала новому федеральному омбудсмену Яне Лантратовой.

«Я сегодня передаю эстафету новому уполномоченному по правам человека Яне Валерьевне и желаю ей сохранить и преумножить всё, что было достигнуто нашим коллективом за эти десять лет», — сказала Москалькова.

Лантратова ранее возглавляла комитет Думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений. Теперь ей предстоит продолжить решать проблемы военных, беженцев и жертв преступлений, наращивая успехи предшественницы.

Ранее Песков заявил, что Путин планирует со временем встретиться с Лантратовой. Как только будет возможность в графике президента встреча состоится.