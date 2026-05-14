Лантратова: СВО расставила всё по местам, «защитники прав» быстро уехали из РФ

Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова в колонке «Гражданское общество: абстракция или живые люди?», опубликованной в телеграм-канале «Специально для RT», заявила, что специальная военная операция многое расставила по местам.

По её словам, известные «защитники прав» быстро оказались за рубежом и начали выступать против собственной страны.

Она подчеркнула: настоящее гражданское общество — это общество солидарности и взаимопомощи, а не клуб по политическим интересам, где очки зарабатываются профессиональной критикой и оппозиционностью государству.

Ранее стало известно, что Яна Лантратова стала новым уполномоченным по правам человека в России. Политик уже принесла присягу и вступила в должность. Татьяну Москалькову, которая уже покинула эту должность, провожали в Госдуме аплодисментами. Всего она занимала должность омбудсмена 10 лет.