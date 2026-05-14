Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 мая, 12:38

Песков: Путин планирует со временем встретиться с Лантратовой

Яна Лантратова. Обложка © Life.ru

Яна Лантратова. Обложка © Life.ru

Президент Владимир Путин обязательно проведёт встречу новым уполномоченным по правам человека в России Яной Лантратовой. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Со временем, безусловно, конечно. Как только будет возможность в графике президента, я уверен, эта встреча состоится», — ответил представитель Кремля.

«Миссия, крест, голгофа»: Захарова заявила, что Лантратова справится с постом омбудсмена
«Миссия, крест, голгофа»: Захарова заявила, что Лантратова справится с постом омбудсмена

Напомним, депутата Госдумы Яну Лантратову назначили на должность уполномоченного по правам человека в России. «За» в ходе тайного голосования выступил 301 депутат, против проголосовали четыре человека, двое воздержались. Лантратова уже принесла присягу и вступила в должность. Чиновница сменила на этом посту Татьяну Москалькову, работавшую омбудсменом с 2016 года.

Больше новостей о власти, законах и решениях страны — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Яна Лантратова
  • Путин
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar