Песков: Путин планирует со временем встретиться с Лантратовой

Президент Владимир Путин обязательно проведёт встречу новым уполномоченным по правам человека в России Яной Лантратовой. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Со временем, безусловно, конечно. Как только будет возможность в графике президента, я уверен, эта встреча состоится», — ответил представитель Кремля.

Напомним, депутата Госдумы Яну Лантратову назначили на должность уполномоченного по правам человека в России. «За» в ходе тайного голосования выступил 301 депутат, против проголосовали четыре человека, двое воздержались. Лантратова уже принесла присягу и вступила в должность. Чиновница сменила на этом посту Татьяну Москалькову, работавшую омбудсменом с 2016 года.