ВСУ в День России попытались атаковать флаги РФ в Энергодаре

ВСУ в День России 12 июня попытались атаковать флаги РФ в Энергодаре Запорожской области. О случившемся ТАСС рассказала директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина.

Атака пришлась на двойной праздник — День России и день рождения города. По словам представительницы атомной станции, пострадавших нет.

Яшина охарактеризовала обстрел как удар не только по инфраструктуре, но и по символам государственности и самому торжеству. Она подчеркнула: запугать энергодарцев невозможно.

Город продолжает жить, его жители сохраняют единство и верность своему дому, добавила он

Энергодар — город-спутник Запорожской АЭС, расположенный на левом берегу Днепра. Это крупнейшая в Европе атомная станция как по числу энергоблоков, так и по установленной мощности. С октября 2022 года она находится под контролем России.

При этом Вооружённые силы Украины регулярно атакуют как жилые кварталы города, так и территорию самой АЭС, в том числе с применением дронов. Глава «Росатома» Алексей Лихачёв неоднократно указывал, что секретариат МАГАТЭ практически не фиксирует эти нападения и игнорирует гибель российских граждан.