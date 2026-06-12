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12 июня, 11:33

В Уфе девятиклассник погиб, выпав с балкона 27-го этажа

Обложка © РИА Новости / Пелагия Тихонова

Обложка © РИА Новости / Пелагия Тихонова

Ученик девятого класса выпал с общего балкона 27-го этажа жилого комплекса «Шервуд» на улице Шафиева в Уфе. Прохожие заметили тело подростка возле подъезда и вызвали экстренные службы. Об этом сообщает SHOT.

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Прибывшие на место медики уже ничем не могли ему помочь.

Друзья погибшего рассказали журналистам, что он был добрым и отзывчивым. При этом они упомянули о множестве разных проблем, копившихся в последнее время. Также собеседники телеграм-канала канала отметили, что на днях ему стало известно о двойке за ОГЭ.

Погибший рос в многодетной семье. В обстоятельствах случившегося предстоит разобраться следствию.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Никита Никонов
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