В Уфе девятиклассник погиб, выпав с балкона 27-го этажа

Ученик девятого класса выпал с общего балкона 27-го этажа жилого комплекса «Шервуд» на улице Шафиева в Уфе. Прохожие заметили тело подростка возле подъезда и вызвали экстренные службы. Об этом сообщает SHOT.

Друзья погибшего рассказали журналистам, что он был добрым и отзывчивым. При этом они упомянули о множестве разных проблем, копившихся в последнее время. Также собеседники телеграм-канала канала отметили, что на днях ему стало известно о двойке за ОГЭ.