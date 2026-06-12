Российская система ПВО уничтожила на подлёте к Москве ещё пять украинских беспилотников. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин днём 12 июня.

«Сбиты ещё два беспилотника, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — говорится в сообщении градоначальника в мессенджере «Макс» от 15:22 мск.

До этого Собянин сообщал об уничтожении БПЛА в 15:16, 15:13 и 14:22. Общее число сбитых с начала суток беспилотников достигло 21.

В России не раз обращали внимание на то, что атаки беспилотников против мирного населения — это не более чем провокация, продиктованная провалами украинской армии на линии боевого соприкосновения. Противовоздушная оборона неизменно подтверждает свой профессионализм, методично сбивая вражеские цели. В свою очередь, ВС РФ отвечают точечными ударами по цехам военно-промышленного комплекса Украины, где налажен выпуск ударных дронов.