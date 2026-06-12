Суд признал законным пожизненный приговор Погорелову* за убийство Моторолы

Апелляционный военный суд признал законным пожизненный приговор Александру Погорелову* по делу об убийстве командира ополчения Арсена Павлова, известного как Моторола, и покушении на первого главу ДНР Александра Захарченко. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на материалы суда.

На этой неделе суд оставил приговор Погорелову* и остальным фигурантам без изменений, а жалобы защиты отклонил.

В июне 2024 года Южный окружной военный суд приговорил Погорелова* к пожизненному сроку. Остальные фигуранты получили от 12 до 17 лет. В 2014 году сотрудники СБУ решили убить главу ДНР Захарченко и для этого создали агентурную сеть. По заданию спецслужбы Погорелов* приехал в Донецк, где следил за Захарченко. В августе 2017 года он организовал фотосессию в ресторане, где часто бывал глава ДНР, и спрятал взрывчатку в туалете. Позже бомбу нашли местные полицейские.

В 2016 году СБУ решила убить командира Арсена Павлова, известного как Моторола. Погорелов* установил взрывное устройство на крышу лифтовой кабины в доме, где жил офицер. 16 октября 2016 года неустановленный преступник привёл взрывчатку в действие — Моторола погиб в лифте.