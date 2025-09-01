Жители Донецка почтили память первого главы ДНР Александра Захарченко
Александр Захарченко. Обложка © Wikipedia / Андрей Викторович Бутко
В Донецке прошли траурные мероприятия в честь первого руководителя ДНР Александра Захарченко. Пятый канал опубликовал кадры с церемонии, в ходе которой местные жители, друзья, соратники и родственники политика возложили цветы к месту его трагической гибели.
Жители Донецка почтили память первого главы ДНР Александра Захарченко. Видео © Пятый канал
Желающие почтить память Захарченко собрались у бывшего кафе «Сепар», где в 2018 году произошёл взрыв, унесший жизнь главы региона. В мемориальной церемонии также приняли участие представители организации «Молодая Гвардия Единой России».
В амфитеатре был развёрнут полностью чёрный холст, на котором участники могли написать белым маркером слова, ассоциирующиеся с Захарченко. Там же была организована фотовыставка в честь государственного и военного деятеля.
Напомним, 31 августа 2018 года в ресторане «Сепар» в центре Донецка раздался взрыв, в результате которого пострадал первый глава ДНР Александр Захарченко. Он скончался в больнице. Позже у Дома правительства «донецкому бате» установили памятник. 29 августа 2023 года стало известно о завершении расследования по факту убийства. Александр Погорелов, который заложил бомбу в «Сепаре», приговорён к пожизненному сроку в колонии особого режима.