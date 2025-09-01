В Донецке прошли траурные мероприятия в честь первого руководителя ДНР Александра Захарченко. Пятый канал опубликовал кадры с церемонии, в ходе которой местные жители, друзья, соратники и родственники политика возложили цветы к месту его трагической гибели.

Жители Донецка почтили память первого главы ДНР Александра Захарченко. Видео © Пятый канал

Желающие почтить память Захарченко собрались у бывшего кафе «Сепар», где в 2018 году произошёл взрыв, унесший жизнь главы региона. В мемориальной церемонии также приняли участие представители организации «Молодая Гвардия Единой России».