30 августа, 13:17

В Бердянске зажгли 4000 свечей в память о Кобзоне и Захарченко

Обложка © Telegram / Mash на Донбассе

Участники молодёжного форума в Бердянске провели масштабную акцию памяти, посвящённую эстрадному певцу Иосифу Кобзону и погибшему главе ДНР Александру Захарченко. Об этом сообщает телеграм-канал Mash на Донбассе.

Участники молодежного форума в Бердянске. Видео © Telegram / Mash на Донбассе

Из 4000 свечей они выложили фразу «Я люблю тебя, жизнь» — в честь песни, которую политик и артист совместно исполнили в Донецке в 2014 году.

Акция стала символическим напоминанием о культурном и историческом наследии Донбасса. Огоньки свечей создали трогательную визуальную композицию, объединившую память о двух ключевых фигурах для региона. Мероприятие прошло в рамках патриотического воспитания молодежи, подчеркивая преемственность поколений и ценность мирной жизни.

Ранее ВЦИОМ выяснил, что подавляющее большинство молодых россиян в возрасте от 18 до 24 лет — 99% — заявляют о своей преданности стране. За последние несколько лет уровень патриотизма в этой возрастной группе вырос на 16%. Также наблюдается рост оптимизма относительно будущего страны.

