Волонтёр ушёл искать пропавшего на Камчатке охотника и бесследно исчез

В Быстринском округе Камчатского края мужчина из поискового отряда отправился на поиски пропавшего ещё осенью прошлого года в лесу охотника и потерялся. Об этом сообщил министр ЧС Камчатского края Сергей Лебедев.

72-летний охотник Виктора Баркавтов ушёл из посёлка Эссо в сентябре 2025 года, его искали несколько месяцев, после чего поиски приостановили. В мае волонтёры вновь начали прочёсывать местность. Один из активистов не вышел на связь неделю назад, а в лес искать охотника он ушёл без компаса. Теперь спасатели ищут и его.

«Добровольцы, самостоятельно отправившиеся 9 июня искать охотника, потерявшегося в Быстринском округе в ноябре 25 года, разделились, пошли в разные стороны, и один из них потерялся. Предварительно, без компаса, средств связи и навигации», — уточнил чиновник.

Ранее сообщалось, что трое жителей Камчатки, отправившихся в район Тигиля за черемшой, найдены живыми после нескольких дней поисков. Люди находились в истощённом состоянии, им потребовалась медицинская помощь, после чего их доставили в Тигильскую районную больницу. Самому младшему в группе 67 лет, старшему — 82 года.