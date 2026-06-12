«Петарды к хвостам»: Звёзды шоу «МастерШеф» угодили в скандал из-за истязания кошек

Звезда кулинарного шоу «МастерШеф» Ольга Мартыновская и телеведущая Маша Ефросинина попали в большой скандал из-за интервью на YouTube. Ресторатор с улыбкой рассказала, как в детстве «бросала кошек через крышу и привязывала петарды к хвостам», а ведущая в ответ смеялась.

Это вызвало шквал критики со стороны украинцев. Пользователей возмутило, что публичные люди в позитивном ключе обсуждают жестокость к животным. После волны хейта скандальный фрагмент вырезали из видео, но пользователи успели его сохранить.

«Я висела на заборах или на деревьях вниз головой. Бросала кошек через крышу и бежала их ловить, и привязывала петарды к хвостам. Была хулиганом», – с улыбкой рассказала Мартыновская.

В Сети назвали это дном и позором. Некоторые призвали телеканал СТБ, где выходит «МастерШеф», пересмотреть сотрудничество с ресторатором.

«Два публичных взрослых человека, которые считают, что насилие над животными — это смешно. Дно пробито. Нет слов, чтобы корректно выразить мнение по поводу этой ситуации. Интересно, какие будут оправдания», — писали пользователи.

Команда Ефросининой выпустила комментарий, где заявила, что никто не поддерживает жестокость, а фраза была «неудачной гиперболой» и не реальной историей. Это не потушило гнев фолловеров, и в итоге ей пришлось принести извинения. Мартыновская записала покаянное видео. В нём она сказала, что не хотела никого задеть, не пропагандирует насилие над животными, а история была преувеличением.

Однако пользователи заметили, что первый комментарий под видео был другим — без упоминания, что это не реальная история. Попытки «отмыться» общество не удовлетворили.

Ранее в городе Аксае Ростовской области пудель по кличке Пряник едва не погиб после удара током от уличного фонаря. Хозяйка обвинила управляющую компанию в халатности. Всё случилось во дворе нового жилого комплекса «Самоцветы». Девушка рассказала, что после удара пёс сильно испугался, начал визжать и лаять.