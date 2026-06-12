Кадыров призвал положить конец террористическому киевскому режиму

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров высказался о необходимости более суровых действий в отношении Украины. С таким заявлением руководитель региона выступил 12 июня перед журналистами на торжествах по случаю Дня России в Грозном, сообщает ТАСС.

Свою позицию он аргументировал тем, что сегодня наносятся ракетные удары по гражданским лицам и объектам инфраструктуры.

«Это не банда какая-то, это государственные террористы», — подчеркнул политик, комментируя происходящие обстрелы.

Он также отметил, что противостояние идет не с одной стороной. Упомянутых «шайтанов», по словам чеченского лидера, снабжают многочисленные страны мира. В этих условиях Россия доказывает свою историческую силу и мощь.

Кадыров призвал кардинально изменить подход к ведению боевых действий. Он считает, что необходимо задействовать более разрушительное высокоточное вооружение для нанесения ответных ударов.

«Если меня спросить, то мы должны забрать всю Украину», — резюмировал глава региона.