В Харьковской области военнослужащие батальона «Запад-АХМАТ» Министерства обороны России совместно с отделом МВД России по Курчалоевскому району Чеченской Республики выполняют боевые задачи во взаимодействии с 15-й отдельной ротой спецназа, 26-м отрядом специального назначения, а также 82-м мотострелковым полком Вооружённых сил Российской Федерации. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал в своём Telegram-канале видео уничтожения диверсионно-разведывательных групп Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Харьковском направлении.

По имеющейся информации, в ходе воздушной разведки операторы беспилотников обнаружили передвижение диверсионно-разведывательных групп украинских сил среди частных домовладений в одном из населённых пунктов. Координаты целей были незамедлительно переданы расчётам ударных дронов.

После первых точных попаданий по вражеским укрытиям противник попытался уйти от преследования, перемещаясь от одного строения к другому. Однако удары беспилотных летательных аппаратов не оставили противнику никаких шансов. В результате этой операции несколько украинских военнослужащих были ликвидированы.

Ранее на Харьковском направлении российские бойцы уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу. Противника выявили операторы беспилотников. По обнаруженной цели тут же нанесли серию ударов с применением ударных дронов и FPV-камикадзе. Действиями подразделения руководил командир батальона имени Шейха Мансура Муслим Товзаев с позывным Пуля.