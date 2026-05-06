«Отличная охота, воины!»: Кадыров показал уникальные кадры удара по вражеской ДРГ

Рамзан Кадыров показал кадры нейтрализации украинской диверсионно-разведывательной группы в зоне СВО. Видео появилось в Tелеграм-канале главы Чеченской республики. Операция прошла на Харьковском направлении. Кадыров заявил, что группу противника обнаружили операторы БПЛА.

По цели нанесли удары с использованием беспилотников и FPV-дронов. Действиями подразделения руководил командир батальона имени Шейха Мансура Минобороны России Муслим Товзаев с позывным «Пуля».

Кадыров также заявил, что противник понёс потери в живой силе, а его планы на этом участке сорвались. По словам главы Чечни, дроноводы батальона работают на участке круглосуточно и отслеживают ситуацию в зоне своей ответственности. При обнаружении целей по ним сразу открывают огонь.

В сообщении подчёркивается, что речь идёт о работе бойцов батальона имени Шейха Мансура. Кадыров назвал их действия слаженными и профессиональными.

«Благодаря слаженным действиям личного состава батальона, а также высокому профессионализму наших отважных воинов врагу не удалось реализовать свои коварные планы. Нацисты понесли невосполнимые потери в живой силе, а также лишились укрытий и важных своих позиций. Отличная охота, воины!» — написал Кадыров.