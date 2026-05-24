Разведка засекла, дроны решили: Кадыров показал кадры ликвидации пытавшихся спрятаться в укрытии бойцов ВСУ

На Константиновском направлении российские операторы FPV-дронов превратили вражеское укрытие в братскую могилу, уничтожив двух украинских боевиков. Об этом в своём Telegram-канале рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Кадыров показал кадры ликвидации двух украинских боевиков в зоне СВО. Видео © Telegram / Kadyrov_95

«Разведка зафиксировала движение в одном из укрытий ВСУ. После дополнительного наблюдения стало ясно: внутри находятся двое украинских боевиков, рассчитывающих пересидеть активность наших операторов БПЛА. Но их расчёт оказался ошибочным», — написал он.

Операторы FPV-дронов с позывными Демон и Агап получили координаты и мгновенно отработали по цели. Удар вышел настолько точным, что укрытие моментально превратилось в братскую могилу. Кадыров подчеркнул, что на этом участке фронта инициатива полностью находится в руках российских подразделений.

Противника выявляют и уничтожают ещё до того, как он успевает понять, что его ведут. Глава республики поблагодарил бойцов 78-го мотострелкового полка «Север-АХМАТ» под командованием Зайнди Зингиева и военнослужащих 1194-го полка за профессионализм и результативность.

Ранее сообщалось, что на Харьковском направлении российские бойцы уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу. Противника выявили операторы беспилотников. По обнаруженной цели тут же нанесли серию ударов с применением ударных дронов и FPV-камикадзе. Действиями подразделения руководил командир батальона имени Шейха Мансура Муслим Товзаев с позывным Пуля.