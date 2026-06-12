МИД: Россия вводит уведомительный порядок въезда для дипломатов ЕС с 15 июня
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С 15 июня 2026 года сотрудники диппредставительств стран Евросоюза будут пересекать российскую границу по новым правилам. Об этом объявил департамент государственного протокола МИД РФ.
Вводится уведомительный порядок. Он касается аккредитованного в России дипломатического, консульского и административно-технического персонала посольств государств — членов ЕС, отдельных стран Шенгенской зоны и представительства Евросоюза в Москве.
Требование распространяется и на совершеннолетних членов семей указанных работников, имеющих аккредитацию. Несовершеннолетним детям и неаккредитованным родственникам, приезжающим на срок до 90 дней, направлять уведомление не нужно.
Граждан России, которые трудятся в этих иностранных учреждениях, новый порядок не затрагивает. Для них правила остаются прежними.
Данный шаг стал ответом на ограничения, ранее введённые Брюсселем. В рамках 19-го пакета санкций передвижения российских дипломатов по территории союза были ограничены страной аккредитации. Кроме того, их обязали уведомлять власти о намерении посетить другое государство ЕС транзитом.
С 25 января действует регламент Совета ЕС, который ввел для сотрудников российских загранучреждений особый режим перемещений по Шенгенской зоне. Теперь зеркальные меры начинает применять и Москва.
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