МИД: Россия вводит уведомительный порядок въезда для дипломатов ЕС с 15 июня

С 15 июня 2026 года сотрудники диппредставительств стран Евросоюза будут пересекать российскую границу по новым правилам. Об этом объявил департамент государственного протокола МИД РФ.

Вводится уведомительный порядок. Он касается аккредитованного в России дипломатического, консульского и административно-технического персонала посольств государств — членов ЕС, отдельных стран Шенгенской зоны и представительства Евросоюза в Москве.

Требование распространяется и на совершеннолетних членов семей указанных работников, имеющих аккредитацию. Несовершеннолетним детям и неаккредитованным родственникам, приезжающим на срок до 90 дней, направлять уведомление не нужно.

Граждан России, которые трудятся в этих иностранных учреждениях, новый порядок не затрагивает. Для них правила остаются прежними.

Данный шаг стал ответом на ограничения, ранее введённые Брюсселем. В рамках 19-го пакета санкций передвижения российских дипломатов по территории союза были ограничены страной аккредитации. Кроме того, их обязали уведомлять власти о намерении посетить другое государство ЕС транзитом.

С 25 января действует регламент Совета ЕС, который ввел для сотрудников российских загранучреждений особый режим перемещений по Шенгенской зоне. Теперь зеркальные меры начинает применять и Москва.