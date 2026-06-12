ЧМ по футболу
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 июня, 15:34

МИД: Россия вводит уведомительный порядок въезда для дипломатов ЕС с 15 июня

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

С 15 июня 2026 года сотрудники диппредставительств стран Евросоюза будут пересекать российскую границу по новым правилам. Об этом объявил департамент государственного протокола МИД РФ.

Вводится уведомительный порядок. Он касается аккредитованного в России дипломатического, консульского и административно-технического персонала посольств государств — членов ЕС, отдельных стран Шенгенской зоны и представительства Евросоюза в Москве.

Требование распространяется и на совершеннолетних членов семей указанных работников, имеющих аккредитацию. Несовершеннолетним детям и неаккредитованным родственникам, приезжающим на срок до 90 дней, направлять уведомление не нужно.

Граждан России, которые трудятся в этих иностранных учреждениях, новый порядок не затрагивает. Для них правила остаются прежними.

Данный шаг стал ответом на ограничения, ранее введённые Брюсселем. В рамках 19-го пакета санкций передвижения российских дипломатов по территории союза были ограничены страной аккредитации. Кроме того, их обязали уведомлять власти о намерении посетить другое государство ЕС транзитом.

«Игра с огнём»: Политолог раскрыл последствия нового пакета санкций ЕС против России
«Игра с огнём»: Политолог раскрыл последствия нового пакета санкций ЕС против России

С 25 января действует регламент Совета ЕС, который ввел для сотрудников российских загранучреждений особый режим перемещений по Шенгенской зоне. Теперь зеркальные меры начинает применять и Москва.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • МИД РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar