Аракчи: Иран и США как никогда близки к подписанию меморандума о мире
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Тегеран и Вашингтон находятся на пороге заключения документа, призванного остановить противостояние. Об этом сообщил руководитель иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи.
По словам министра, подписание Исламабадского меморандума о взаимопонимании сейчас реально как никогда ранее. Он призвал прессу отказаться от домыслов касательно содержания бумаг до их окончательного утверждения.
Дипломат подчеркнул, что официальные лица действуют ответственно и открыто. Аракчи пообещал, что общественность своевременно узнает все детали договоренностей.
Заявление глава МИД исламской республики опубликовал на своей странице в социальной сети X. Никаких конкретных сроков подписания он не назвал.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил об отмене запланированных авиаударов по Ирану, заявив о прорыве и близком подписании меморандума о взаимопонимании, который должен открыть Ормузский пролив. В то время как иранская сторона подтвердила, что текст соглашения практически полностью согласован, в Тегеране опровергли информацию о достижении финальной договорённости, назвав заявления американского лидера «спекулятивными» и подчеркнув, что «ничего не окончательно». Ожидалось, что документ может быть подписан в выходные в Европе при участии вице-президента США Джей Ди Вэнса, однако иранские официальные лица настаивали на том, что они не будут идти на компромисс по своим «красным линиям», а переговорный процесс осложняется частой сменой позиции Вашингтона.
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