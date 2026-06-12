Аракчи: Иран и США как никогда близки к подписанию меморандума о мире

Ранее президент США Дональд Трамп объявил об отмене запланированных авиаударов по Ирану, заявив о прорыве и близком подписании меморандума о взаимопонимании, который должен открыть Ормузский пролив. В то время как иранская сторона подтвердила, что текст соглашения практически полностью согласован, в Тегеране опровергли информацию о достижении финальной договорённости, назвав заявления американского лидера «спекулятивными» и подчеркнув, что «ничего не окончательно». Ожидалось, что документ может быть подписан в выходные в Европе при участии вице-президента США Джей Ди Вэнса, однако иранские официальные лица настаивали на том, что они не будут идти на компромисс по своим «красным линиям», а переговорный процесс осложняется частой сменой позиции Вашингтона.